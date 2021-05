Il Lions Club Finale Emilia premia i diplomati più meritevoli di San Felice, Camposanto e Finale

FINALE EMILIA, CAMPOSANTO, SAN FELICE – Il Lions Club di Finale Emilia informa attraverso un comunicato stampa, che il bando per l’aggiudicazione di 4 Borse di Studio da 400 euro ognuna si è concluso lo scorso 23 aprile e la Commissione incaricata di valutare le domande presentata dai giovani residenti nei Comuni di Camposanto, San Felice sul Panaro e Finale Emilia si è riunita ed ha individuato i vincitori. L’iniziativa, che annovera il Patrocinio dei citati tre comuni in cui opera il Lions Club Finale Emilia, ha lo scopo di premiare, per “merito”, i giovani diplomati nell’anno solare 2020 che si sono iscritti all’Università (qualsiasi facoltà).

Dopo numerose edizioni biennali, fin dal 2012, in cui sono stati conferiti riconoscimenti economici ai migliori neo-laureati del territorio dei tre comuni citati, in questa particolare edizione vengono premiati per la prima volta i giovani diplomati che abbiano ottenuto le migliori votazioni (media dei voti del biennio 2019 / 2020 di scuola media superiore e voto di maturità) proseguendo gli studi iscrivendosi all’università. Il Lions Club Finale Emilia, la cui Presidente Maria Teresa Benotti ha introdotto questa innovazione, unanimemente approvata dal Consiglio direttivo del Club, persegue lo scopo di fornire un seppur minimo sostegno ai giovani, e alle relative famiglie, che devono affrontare costi rilevanti per l’iscrizione universitaria.

Ancora una volta è comunque il “merito” che guida e determina i vincitori del bando. Infatti, i giovani diplomati hanno prodotto adeguata documentazione che certifica il voto di “licenza” e la media dei voti del quarto e quinto anno di scuola media superiore, oltre a provare l’avvenuta iscrizione ad una facoltà universitaria. Le Borse di Studio rappresentano il service più rilevante e significativo dell’anno Lionistico 2020-2021 e non a caso è rivolto ai “giovani”, da sempre destinatari di iniziative, a cura del Lions Club Finale Emilia, a carattere economico, ma anche culturale e sociale. Ad esempio, il 31 maggio 2021 si terrà il “Progetto Vita – educazione stradale”, presso il Liceo M.Morandi di Finale Emilia, al quale parteciperanno (con le opportune misure di sicurezza anti-Covid19) circa 350 giovani dello stesso Liceo Morandi e dell’Istituto I.Calvi.

I vincitori

Per il Comune di Finale Emilia (2 borse di studio):

– Anna Poletti, diplomata presso l’Istituto Calvi di Finale Emilia con la votazione di 100/100 e con la media di voti dell’ultimo biennio pari a 9,61;

– Lorenzo Masi, diplomato presso il Liceo Morandi di Finale Emilia con la votazione di 100/100 e con la media di voti dell’ultimo biennio pari a 9,14.

Per il Comune di San Felice sul Panaro (una borsa di studio):

– Marta Ganzarolli, diplomata presso l’Istituto Calvi di Finale Emilia con la votazione di 100/100 e lode, con la media di voti dell’ultimo biennio pari a 9,78.

Per il Comune di Camposanto (una borsa di studio):

– Alessio Saletti, diplomato presso l’Istituto Galilei di Mirandola con la votazione di 100/100 e con la media di voti dell’ultimo biennio pari a 8,65.

La cerimonia di premiazione si terrà in una conviviale, entro il mese di giugno 2021, compatibilmente con l’evoluzione dell’emergenza sanitaria, alla presenza delle autorità dei Comuni di Finale Emilia, Camposanto e San Felice sul Panaro e, naturalmente, dei soci del Lions Club Finale Emilia.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017