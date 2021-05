Nonantola, pubblicato un nuovo volume sulle trasformazioni del Palazzo Abbaziale

NONANTOLA – Il Centro Studi Storici Nonantolani ricorda che è stato recentemente pubblicato il volume “Il Palazzo Abbaziale di Nonantola. Documenti sulle trasformazioni dell’edificio 1227-1965”, ricerca storica effettuata da Mauro Calzolari. Alcune frasi, contenute nelle pagine iniziali del volume, aiutano a comprendere meglio l’importanza della ricerca:

“Sono sicuro che questa ultima fatica di Mauro Calzolari resterà una ricerca fondamentale per la conoscenza delle vicende storiche del monastero di Nonantola. Non solo perché ci racconta delle trasformazioni edilizie relative al Palazzo Abbaziale dal XIII al XX secolo, ma anche perché, soprattutto con la pubblicazione di 56 documenti, ci fa entrare nella quotidianità della vita del monastero e, successivamente, del Seminario. Il Centro Studi Storici Nonantolani è veramente orgoglioso di pubblicare questo studio, che si articola essenzialmente in quattro parti” (Giorgio Malaguti, Presentazione).

“Come dichiara il titolo, l’obiettivo del presente volume è di fornire un profilo delle trasformazioni del Palazzo Abbaziale di Nonantola, una emergenza architettonica che tuttora si eleva imponente a fianco della Chiesa cattedrale romanica di San Silvestro, formando un unico complesso edilizio di alto significato storico e istituzionale. L’ambito cronologico considerato è piuttosto ampio, e va dal Duecento, epoca in cui l’edificio è una parte qualificante del monastero benedettino, al Novecento, quando ormai è divenuto sede del Seminario diocesano e del Municipio” (Mauro Calzolari, Premessa).

“Il monastero nonantolano ha subito vari incendi, persino catastrofici. Sempre risorto o ripristinato, ha però visto radicalmente alterata la sua struttura fino all’irriconoscibilità. Ciò vale sia per quanto riguarda la biblioteca, solo non molti anni fa studiata in modo approfondito, sia per quanto interessa l’edificio monastico, ora qui esaustivamente indagato in questo nuovo poderoso studio di Mauro Calzolari. Di questo infatti tratta quest’opera, dev’essere chiaro: dell’intero edificio abbaziale, se si eccettua la chiesa, che i lavori di ripristino di primo Novecento costituiscono come capitolo a sé. Il titolo menziona prudentemente il solo Palazzo, che è praticamente quasi la sola sopravvivenza, con la basilica, propriamente abbaziale di quanto esistette in passato, ma l’oggetto effettivo dell’indagine è l’intero complesso del monastero, per quanto oggi ne rimane. È una trattazione pressoché inedita, a differenza della chiesa, già problematico oggetto di studi a motivo dei vari interventi susseguitisi in alcune fasi per più di un secolo, e dei resti di affreschi. L’importanza della ricerca, è dunque certamente legata alla novità della trattazione. Non vanno trascurati, come già evidenziato per altre opere analoghe dello stesso autore, gli approfonditissimi reperimento, censimento, consultazione, spoglio, esame, trascrizione, regestazione e finalmente elaborazione sintetica di una mole grandissima di documenti: operazione praticamente impossibile a replicarsi da parte di altri” (Riccardo Fangarezzi, Prefazione).