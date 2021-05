Novi, ciclabile Rovereto-Sant’Antonio: presentazione del progetto entro maggio

NOVI DI MODENA – Sono terminati i rilievi da parte dei tecnici relativi alla ciclabile che dovrà collegare le due frazioni di Novi di Modena, Rovereto e Sant’Antonio. L’obiettivo è la presentazione del progetto definitivo e del cronoprogramma dei lavori entro il mese di maggio 2021.

Il primo studio di fattibilità tecnica ed economica del 2019 ipotizzava la realizzazione di un percorso ciclopedonale che interessava le vie Barberi – Frattini – XXV Aprile – S.Antonio. Per l’analisi di soluzioni alternative del percorso è stato realizzato un progetto partecipativo tramite il Consorzio Caire nelle serate del 13/10/2020 e 20/10/2020. Una volta terminato tale momento di confronto è emersa la scelta della cittadinanza di collegare le due frazioni mediante la realizzazione di una pista ciclabile, in sede propria, a partire dall’abitato di Rovereto fino a raggiungere l’incrocio con Via Mazzarana.

Per tale motivo è stato richiesto di rettificare il progetto iniziale al tecnico incaricato e di redigere un nuovo progetto definitivo che accogliesse le proposte emerse durante il percorso partecipativo. Durante i sopralluoghi con il tecnico incaricato si è rilevato che, l’ampiezza del canale di Rovereto, la sua profondità e la rapidità delle sponde, ne rendono necessario il tombamento per motivi di sicurezza. Per questo motivo si è avviata la costituzione di un protocollo d’intesa con il Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale, per l’esecuzione dei lavori che devono tenere conto delle motivazioni tecniche e delle tempistiche esecutive. Non potendo tombare il canale durante la stagione irrigua ci si sta occupando, per ottimizzare i tempi, di realizzare la progettazione, la predisposizione delle gare e tutto quello che è propedeutico all’esecuzione dei lavori stessi.