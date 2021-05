San Felice, in programma lavori per migliorare la sicurezza stradale

SAN FELICE – Lo scorso mese di aprile la Giunta comunale di San Felice sul Panaro ha approvato tre progetti, redatti dall’Ufficio Tecnico, per rendere più sicura la viabilità cittadina. I lavori, si legge nella nota stampa diffusa dal Comune, interesseranno un tratto di circa 600 metri della strada comunale via Scappina esterna, da via Cardinala sino al ponticello posto in corrispondenza del cavo consorziale Fossa Rabbiosa, il tratto di circa 70 metri in via Granarolo, nei pressi della località “La Scavrona”, e il tratto di pedonale- ciclabile (circa 90 metri) a margine delle vie Ronchetti-Della Repubblica e che conduce alla ciclabile che porta a Finale Emilia.

Nel caso di via Scappina sarà di fatto demolito e ricostruito l’intero piano in asfalto per eliminare avvallamenti e fessurazioni presenti. In via Granarolo verrà effettuata la tombinatura del tratto di fosso stradale in corrispondenza della curva e allargata la sezione stradale per agevolare le manovre soprattutto dei mezzi pesanti. Infine sulla ciclabile pedonale sarà tombinato il fosso stradale per contenere i movimenti franosi, rifatto il piano in asfalto e verranno collocate barriere in legno per indirizzare in sicurezza gli utenti. Il costo dei tre interventi è di circa 38 mila euro ciascuno.

“Prosegue il lavoro dell’Amministrazione comunale per rendere più sicura la viabilità cittadina – ha dichiarato l’assessore a Urbanistica e Lavori Pubblici, Giorgio Bocchi – altri interventi analoghi sono già programmati per migliorare ulteriormente San Felice”.

