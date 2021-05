San Felice, ripartito il progetto di educazione stradale per i bambini della scuola primaria

SAN FELICE SUL PANARO – È ripreso a San Felice sul Panaro il progetto di educazione stradale rivolto alla scuola primaria, a cura del presidio sanfeliciano del Corpo unico di Polizia Locale dell’Unione Comuni Modenesi dell’Area Nord. Tutte le classi della scuola primaria, si legge nel comunicato stampa diffuso dal Comune di San Felice, hanno incontrato all’aperto gli agenti che hanno illustrato ai bambini le regole principali del Codice della Strada e spiegato come ci si deve comportare e quali regole sono da rispettare, sia da pedoni che da ciclisti, per muoversi correttamente per strada.

A tutti gli alunni è stato, inoltre, donato un opuscolo, suddiviso per cicli e acquistato dal Comune di San Felice sul Panaro, con diverse schede illustrative. Il progetto di educazione stradale che va avanti da anni a San Felice, nel 2020 non era stato effettuato a causa della pandemia, mentre quest’anno, sempre per il Covid, è stato rivolto solo alla scuola primaria. In giugno, l’iniziativa sarà estesa alla scuola dell’infanzia.

