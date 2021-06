Elezioni Finale Emilia, parte il valzer delle alleanze. M5S indeciso sul sostegno a Marco Poletti?

EDIT ORE 14.50 Dopo qualche minuto dalla pubblicazione dell’articolo, ci ha scritto Mattia Veronesi per chiarire che nel M5S non c’è nessuna indecisione. Non sosterranno Poletti. La presenza del consigliere grillino alla presentazione del candidato del Pd è stata, ha spiegato il diretto interessato, “una cortesia istituzionale”. E farà lo stesso quando sarà presentato il candidato della Lega.

FINALE EMILIA – Alla presentazione del candidato di area Pd, Marco Poletti, c’era anche una transfuga della Giunta del leghista Palazzi, l’ex assessora Fernanda Paganelli.

Ma non è il solo elemento interessante che si è visto sabato mattina. Perché c’era anche Mattia Veronesi, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle dato come candidato sindaco di una alleanza M5S-Articolo 1.

Una corsa da solista altamente probabile, ma non ancora certa. Il valzer delle alleanze, insomma, è appena iniziato.

Esemplificativa la foto qui sotto, chiesta dalla nostra cronista per immortale il momento. Una Große koalition in salsa finalese che raggrupperebbe larga arte dell’arco politico, per dare uno sbocco comune a tutti gli scontenti dei 5 anni di Sandro Palazzi.

Ma i giochi politici non sono così semplici. Il Movimento 5 Stelle, che pure col Pd è al Governo nazionale ormai da diverso tempo, è in parola con i rappresentati di quel mondo di estrema sinistra che a Finale mantengono identità minoritaria sì, ma forte e rispettabile. Con un bagaglio di competenze politiche preziosissime per un movimento giovane come quello dei grillini. Il matrimonio sembrava cosa fatta: Articolo 1 e Sinistra Civica sono stati ben contenti di mettere il cappello su Mattia Veronesi candidandolo a sindaco della mini alleanza a sinistra. Uno porta i voti, l’altro le idee.

Nel Movimento però le cose non sono così chiare. C’è la fronda anti Pd, che si dice delusa dalla scelta di un candidato (Poletti, appunto), considerato divisivo. Dall’altra tra i grillini c’è chi pensa che correndo da soli, o comunque con un alleato piccolo, si consegna di nuovo Finale alla destra.

A chi glielo chiedeva nei giorni scorsi, Mattia Veronesi rispondeva che l’alleanza con Articolo 1 e Sinistra Civica era da considerarsi vera al 90%. E stamattina è comparso tra il pubblico di sostenitori e giornalisti della presentazione di un altro candidato sindaco, Marco Poletti.

Altra sorpresa della mattinata è stato l’arrivo di Fernanda Paganelli. Lei è stata assessora nella Giunta leghista di Sandro Palazzi, un pezzo di Novanta in quanto a prestigio personale e seguito politico. Non ha funzionato, si è dimessa a pochi mesi dalla scadenza del mandato. La rottura con Palazzi è a questo punto da considerare insanabile: il sindaco corre per il secondo mandato, ha rilanciato la sua lista civica. Ma con lui non ci sarà la Paganelli, che adesso guarda a sinistra. “Sono qui per ascoltare” ha detto a chi, maliziosamente, chiedeva a Poletti se stesse per presentarci la sua vice sindaca.

Lui alla domanda ha glissato, dicendo che vicesindaco e assessori li presenterà a ridosso del voto di ottobre e che, come è aperto a tutti, è ben contento di accogliere gli scontenti di Palazzi. Ma tra il pubblico, composto da piddini e democratici, si è levato un chiaro “Non esiste proprio”.

