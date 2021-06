“Il sindaco Goldoni fugge ancora dal dibattito in Consiglio”

“Rispediamo al mittente le accuse mosse dalla maggioranza leghista sanfeliciana rispetto al nostro abbandono del consiglio comunale. E’ francamente inaccettabile che il sindaco Goldoni risponda alla nostra lettera aperta durante le sue comunicazioni iniziali senza accettare il dibattito e la nostra replica, che da regolamento del consiglio comunale invece ci spettano.

Un monologo senza contraddittorio assolutamente scorretto, a cui si aggiunge l’utilizzo dei canali istituzionali del Comune per lanciare attacchi politici agli avversari sulla situazione precaria in cui versa il parco Estense.

Episodi questi, che se fossero accaduti a parti invertite avrebbero sollevato indignazione, attacchi sui social e sulle pagine dei quotidiani locali.

Lo chiediamo direttamente noi ai cittadini…secondo voi in queste condizioni ci sono le premesse per un dibattito sano e costruttivo e per restare collegati in consiglio comunale?

Visto poi che si parla di responsabilità e di un’Amministrazione che dice di lavorare per l’esclusivo interesse dei cittadini, ci preme fare presente che con la nostra uscita non vi sarebbe stato nemmeno il numero legale per continuare il Consiglio comunale, salvato solamente dagli ingressi “puramente casuali” dei consiglieri Manuele Goldoni e Paolo Pianesani in corso d’opera.

Il brutto spettacolo è quello di una maggioranza che, pur governando, non è nemmeno in grado di garantire un numero sufficiente dei propri consiglieri.

Un grande segnale di responsabilità verso i cittadini, non c’è che dire!!”.