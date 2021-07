Lutto a San Felice per la tragica morte in moto del 30enne Simon Felloni

Lutto a San Felice per la tragica morte in moto del 30enne Simon Felloni. L’uomo, molto conosciuto in paese, era un motociclista esperto, ma proprio a bordo della sua Yamaha 600 è deceduto in un incidente stradale in pieno giorno.

Verso le ore 11 di sabato era a Mirandola e stava percorrendo via delle Nazioni Unite, e per motivi ignoti – un guasto improvviso o un malore, le ipotesi – ha perso il controllo del proprio mezzo nel tratto tra la Statale e via 29 maggio.

Dopo aver sbattuto violentemente contro il guard-rail, Simon è stato sbalzato a terra ed è morto sul colpo. La moto ha strisciato sull’asfalto ancora per una ventina di metri sul lato opposto della strada.

Dietro di lui c’era un suo amico, anch’esso in moto, ha assistito al terribile incidente e si è sentito male.

Studi al Calvi di Finale Emilia, lavoro in una cartiera a San Felice, Simon lascia distrutti i genitori, i familiari, la fidanzata, gli amici e tutti quegli che gli volevano bene.

Per i funerali occorrerà attendere il via libera del pubblico ministero che ha disposto l’autopsia.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017