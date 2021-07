San Felice, allestiti due maxischermi per la finale degli Europei

SAN FELICE – Sono due, si legge in un post pubblicato su Facebook dall’Amministrazione comunale, i maxischermi allestiti a San Felice sul Panaro per tifare Azzurri, domenica 11 luglio, per la finalissima dallo stadio Wembley di Londra dei Campionati europei di calcio, Italia- Inghilterra, alle ore 21.

Uno è stato installato dalla Pro Loco allo stadio di San Felice, in via Costa Giani: il ritrovo è alle ore 20, con gnocchi fritti e bevande. In sicurezza con le norme Covid, prenotazioni da Isabella 348/7928264 e Agostino 347/3526049.

L’altro maxischermo è stato, invece, allestito presso il parco Medipark, in via Perossaro, 173, con pizza e birra a dieci euro e inizio alle 19.30, con obbligo di prenotazione al 327/ 8492724 o e-mail a prenotazioni@vivaimediplants.it.

