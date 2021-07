San Felice, si terranno venerdì 9 luglio i funerali di Simon Felloni

SAN FELICE – Si terranno venerdì 9 luglio i funerali di Simon Felloni, 30enne di San Felice, morto sabato scorso, a Mirandola, in seguito ad un incidente in moto in via delle Nazioni Unite. Il feretro, si legge sulla “Gazzetta di Modena”, partirà da Modena alle ore 9, per arrivare a Massa Finalese, dove, nel giardino della parrocchia, si terranno le esequie.

