Scienza e robotica l’Uaar finanzia i progetti per le scuole

L’Uaar investe circa 70mila euro per valorizzare l’ora alternativa all’IRC nelle scuole, donando a 85 istituti scolastici i kit LEGO® Spike. Le scuole che hanno aderito al nostro bando riceveranno in queste settimane i kit, pensati per la didattica legata a scienza e robotica nella fascia di età 11-14 anni, così da poter partire con un entusiasmante insegnamento alternativo già dal prossimo anno scolastico.

https://www.uaar.it/legospike/ Per informazioni

