Cispadana, il Coordinamento NO autostrada replica al presidente della provincia Tomei

Attraverso un comunicato stampa, Silvano Tagliavini, a nome del Coordinamento cispadano NO autostrada – SI strada a scorrimento veloce, interviene in risposta alle parole pronunciate nei giorni scorsi del presidente della provincia di Modena Tomei a proposito della Cispadana. Questo il testo del comunicato:

“In data 04/08/2021 sono uscite, su alcuni organi di stampa locali, le dichiarazioni di Tomei in merito alla situazione del progetto autostradale Cispadana. Dobbiamo rilevare ancora una volta la propensione del presidente della Provincia a mistificare la realtà con notizie che quando non veritiere sono alquanto vaghe nel loro contenuto. Ci riferiamo all’affermazione dove si da per scontato che il Governo “garantirà le risorse aggiuntive”, notizia non confermata in nessun documento ufficiale sia del Governo che della Regione e, si badi bene, questo smentisce l’altra affermazione di Tomei per il quale l’opera si sostiene economicamente.

Sostenibilità affermata in uno studio della Regione del 2020, in palese conflitto di interessi e che nel frattempo ha dovuto aumentare il proprio contributo finanziario, che cozza con il parere negativo espresso dalla concessionaria ARC nel proprio bilancio 2018 e dalle dichiarazioni dello stesso Pattuzzi, presidente ARC, nei mesi scorsi che ritiene molto improbabile la disponibilità a finanziare l’opera da parte degli istituti bancari. E’ dunque evidente la più totale confusione. Sulla possibile verifica della ottemperanza delle prescrizioni dettate dalla VIA ministeriale, affermata da Tomei, è buio pesto per un normale cittadino perché stiamo parlando di decine di file con centinaia di pagine in gergo tecnico. Ma fosse anche vera questa ottemperanza lo stesso dimentica, o finge di dimenticare, che il Decreto istitutivo la Commissione incaricata delle verifiche prevedeva che la stessa dovesse coinvolgere i sindaci del territorio in questa operazione.

Mai fatto! I sindaci hanno dovuto prendere atto (sono stati informati ?) delle conclusioni della Commissione senza poter “mettere becco” in situazioni che ricadono direttamente sotto la loro competenza e responsabilità. In conclusione possiamo affermare che ancora una volta tutta l’operazione di Tomei ha più il sapore della propaganda che quella della puntuale informazione ai cittadini. Cittadini a cui, va ricordato, nel 2006 fu detto che realizzare la Cispadana in forma autostradale anziché realizzare i tratti mancanti della scorrimento veloce, sarebbe stato più vantaggioso sia economicamente che nella tempistica. E’ sotto agli occhi di tutti il reale stato dell’arte”.