Calcio, Coppa Italia “Minetti”: passa La Pieve Nonantola, eliminazione per Cavezzo e Quarantolese

Le squadre di Eccellenza e Promozione sono state impegnate ieri, 22 settembre, nel secondo turno (32esimi di finale) della Coppa Italia “Minetti”.

E’ proseguito il momento positivo per La Pieve Nonantola, che, dopo i due successi in altrettante gare nel Girone C di Promozione e dopo aver eliminato nel primo turno il San Felice che milita in Eccellenza, supera, in casa, i bolognesi della Vadese Sole Luna, con il punteggio di 2-1. Al 15’, sono gli ospiti ad avere l’occasione di passare in vantaggio grazie al calcio di rigore concesso dal direttore di gara Borghi per il fallo di Modica su Hoda: è lo stesso Hoda ad andare dagli undici metri, ma Ortensi si allunga e blocca. Al 34’, La Pieve passa in vantaggio: cross da calcio d’angolo verso Cheli che, con uno splendido tiro al volo, non dà scampo a Gandolfi e insacca per l’1-0. Al 53’, occasione per la Vadese: tiro a giro da fuori di Grieco e palla che termina sul palo a Ortensi battuto. Sghedoni riesce a liberare e manda in angolo. Al 59’ raddoppia La Pieve: Serafini serve perfettamente in area Guerzoni che appoggia in rete senza grosse difficoltà per il 2-0 granata. Al minuto 80 la Vadese accorcia le distanze: mischia in area sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ne approfitta Mannocci che conclude a rete da pochi passi.

Arrivano, invece, due sconfitte, con conseguente eliminazione dalla Coppa, per Cavezzo e Quarantolese, rispettivamente contro Fabbrico e Vianese. Il Cavezzo, che schiera una formazione imbottita di giovani (tanti i “millenials” in campo) cade 4-2 in trasferta, nonostante la doppietta di Perugini, mentre la Quarantolese viene sconfitta per 2-1 in casa: Bazzani accorcia le distanze dopo il doppio vantaggio degli ospiti, ma non basta per ottenere la qualificazione.

Coppa Italia “Minetti”, risultati 32esimi di finale:

Campagnola – Fortuna Fornovo Medesano 1-3 d.t.s.

Fabbrico – Cavezzo 4-2 (25′ Saturno (F), 30′ Perugini (C), 33′ Saturno (F), 75′ Kundome (F), 82′ Perugini (C), 90′ Martina (F))

Savignanese – Fya Riccione 0-2

Airone 83 – Fiorano 2-6

Bentivoglio Calcio – Russi

Bobbiese – Colorno 0-1

Castelvetro Calcio – Cittadella Vis Modena 2-2 (passa il Castelvetro ai calci di rigore)

Classe – Futball Cava Ronco 1-3

Corticella – Sanpaimola 3-0

Diegaro – Torconca Cattolica 0-0 (passa il Diegaro ai calci di rigori)

Faenza Calcio – Calcio Zola Predosa 1-2

Faro Coop – Trebbo 1979 1-0

Fidentina – Luzzara Calcio 5-2

Fiore Pallavicino – Rolo 0-4

Fratta Terme – Victor San Marino 1-2

Gotico Garibaldina – Pontenurese 2-1

La Pieve Nonantola – Vadese Sole Luna 2-1 (34’ Cheli (L), 59’ Guerzoni (L), 80’ Mannocci (V)).

La Pieve: Ortensi, Marra (73’ Tudini), Mannu (58’ Diallo), Teocoli (46’ Ferrari), Sghedoni, Modica, Natali (87’ Ruopolo), Monaco, Cheli (55’ Guerzoni), Serafini, Napoletano. A disp.: Bretta, Erihioui, Lupusor, Rizzo. Allenatore: Andrea Barbi.

Vadese Sole Luna: Gandolfi, Betti, De Rosa, D’Abronzo, Cotti, Blandamura, Grieco (76’ Tagliacollo), Veglia, Hoda (72’ Bozzoli), Di Biasi (72’ Mannocci), Coletti. A disp.: Peqini, Mazia, Tonetti, Satalino, Tonelli, Iovino. Allenatore: Alessandro Ansaloni.

Arbitro: sig. Riccardo Borghi di Modena. Assistenti: sig. Silvestri, sig. Scognamiglio-

Note: Ammoniti: Blandamura (V), Guerzoni (L). Espulsi: 85’ Guerzoni (L)doppia ammonizione)

Libertas Castel S.Pietro – Granamica 4-0

Medicina Fossatone – Mesola 2-0

Nibbiano&Valtidone – Carignano 0-1

Polinago – Real Formigine 2-0 d.t.s.

Quarantolese – Vianese Calcio 1-2 (19′ Montanari (V), 66′ Cavanna (V), 67′ Bazzani (Q))

S.Agostino – Castellarano 1-3

S.Pietro in Vincoli – Gambettola 1-1 (passa il San Pietro in Vincoli ai rigori)

Salsomaggiore Calcio – Piccardo Traversetolo 2-2 (passa il Salsomaggiore ai rigori)

Sampierana – Cervia 1920 4-0

Sesto Imolese – Comacchiese 2015 0-2

Sparta Castelbolognese – Atletico Castenaso 0-1

Tonnotto San Secondo – Polisportiva Brescello 3-0 d.t.s.

Tropical Coriano – Alfonsine 1921 2-1

Virtus Castelfranco – Scandianese 4-3

Vis Novafeltria Calcio – Verucchio 0-1

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017