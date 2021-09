Cavallo scavalca la recinzione e se ne va a spasso, E0 successo a Modena, e la sua storia la raccontano gli agenti di Polizia Locale

Ha pensato bene di scavalcare la recinzione e farsi una passeggiata per le campagne di Vaciglio. Poi, non è stato più in grado di ritrovare la via di casa ed ha cominciato a vagare per la frazione.

Stiamo parlando di Murello, un cavallo maschio di 32 anni e la sua voglia di svago. La sua presenza, però, non è passata inosservata ad un residente il quale è riuscito con cautela a fermarlo e a ricoverarlo temporaneamente presso il cortile della propria abitazione.

Ha poi avvertito il Comando della polizia locale. Ed i nostri agenti, accorsi sul posto, sono stati in grado di individuare il luogo da cui Murello si era allontanato. E così, al piccolo trotto, il cavallo è stato riportato a casa.