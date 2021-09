Cavezzo, per lavori sul cavo Canalino modificata la viabilità in centro

Da questa mattina, lunedì 27 settembre, la Polizia Locale di Cavezzo, dopo il nulla osta della Provincia di Modena, ha chiuso al traffico un tratto di via Volturno, e precisamente quello che dall’incrocio con via Cavour arriva fino a quello con via Fattori.

Rimane invariata l’attuale viabilità su via Gramsci, con il tratto da via Volturno a Piazza Martiri della Libertà a senso unico e quello restante a senso unico alternato. Le deviazioni suggerite in direzione Carpi e Mirandola sono segnalate rispettivamente su via Vittorio Veneto e via Allende. Il provvedimento odierno, emesso su richiesta del Consorzio della Bonifica Burana e valido fino a fine lavori, rientra nell’ambito del cantiere per il rifacimento del Cavo Canalino, manufatto che scorre sotto il centro di Cavezzo, in gestione allo stesso consorzio, con la funzione di scolo delle acque e danneggiato dai terremoti del 2012.

