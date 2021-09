Cispadana, il Coordinamento replica a Cna e all’assessore Corsini

Attraverso una nota stampa, arriva la replica di Silvano Tagliavini, del Coordinamento cispadano NO autostrada – SI strada a scorrimento veloce, ai comunicati stampa di Cna e dell’assessore regionale Corsini:

“E’ doveroso da parte nostra commentare due comunicati di CNA Modena e uno dell’assessore Corsini, che in rapida successione si contraddicono e si smentiscono a vicenda, per stabilire un minimo di verità. Nel primo, come nel secondo, la CNA riporta la notizia che il Governo è per la Cispadana autostradale perché riportata su un allegato predisposto dal Ministero dei Trasporti e allegato al DEF 2021 (non c’entra nulla il PNRR come riportato da CNA e smentito anche da Corsini !). In verità la Cispadana è riportata sugli allegati del DEF dal 2011, cioè da quando l’allora Governo Monti, su pressione della Regione, la inserì nell’elenco delle opere strategiche per il Paese specificando che era, ed è ancora, di competenza regionale e quindi senza oneri finanziari per lo Stato. Precisazione di Corsini, emanata nelle poche ore tra il primo e il secondo comunicato di CNA, dove si legge che nulla è cambiato. Ergo, la situazione Cispadana non ha sviluppi di nota, ergo la situazione finanziaria rimane tale (aggiornata recentemente a un miliardo e 500 mln recentemente da Pattuzzi nel corso di una iniziativa promossa proprio da CNA Modena): c’è la parte di competenza regionale (179 mln) e ci dovrebbero essere, d’obbligo usare il condizionale, i soldi provenienti da Project finacing attualmente in alto mare. Ma Corsini dice ancora di più. Con una punta di evidente fastidio dice che l’autostrada si farà e non è in discussione. Evidente riferimento alla ipotesi di referendum consultivo (ma perché non confermativo ?) lanciata da CNA nel primo comunicato ma scomparsa nel secondo dove viene riconfermata la posizione pro-autostrada dell’Associazione imprenditoriale.

Conseguenza questa della “tiratina di orecchie” da parte di Corsini. “Svarione” a cui CNA ha cercato di

mettere una toppa, con il secondo comunicato, che è risultata peggio del buco. Ma anche Corsini non è da meno in quanto a “svarioni” perché ancora una volta cita i 200 milioni a carico dello Stato che il Governo avrebbe (ancora una volta il condizionale è d’obbligo) accantonato, in mancanza però di un qualsiasi documento governativo che lo confermi, in previsione di un imminente sblocco. Nulla di più falso visto che lo stesso ministro Giovannini nei mesi scorsi ha precisato che fu solo una ipotesi messa sul tavolo dalla precedente ministra DE Micheli ma che tale è rimasta. Poi, per completare il panorama, ancora l’apertura dei cantieri.

Tutti sanno che sono anni che si annuncia ma poi continuamente rinviata. Questa volta Corsini

la lega alla concessione A22 nella speranza che sia data ancora ad Autobrennero. Dunque, come recita il proverbio, “campa cavallo fin che l’erba cresce”. Se la cosa non fosse drammatica ci sarebbe da ridere ma purtroppo, ancora una volta, è evidente la totale situazione di isterismo in cui vive una buona parte della politica regionale e locale e, purtroppo, anche una storica e apprezzata Associazione di categoria che da tempo è piegata su posizioni che non le fanno onore. Evidentemente quanto successo recentemente nel C.C. di Mirandola ha accelerato l’affiorare di tutte quelle contraddizioni e incoerenze della posizione autostradale. Contraddizioni e incoerenze, a cui bisogna aggiungere una buona dose di supponenza da parte di una classe politica arroccata nelle sedi del potere, che da oltre quindici anni tengono bloccata l’unica e giusta soluzione per il territorio interessato: la strada a scorrimento veloce. Soluzione di cui il territorio ha drammaticamente bisogno”.