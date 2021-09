Finale Emilia, il 30 settembre il sindaco di Bergamo Gori in città a sostegno di Poletti

FINALE EMILIA – Proseguono gli appuntamenti della campagna elettorale di Marco Poletti. Domenica 26 settembre, il candidato sindaco di Finale Emilia per il centrosinistra ha partecipato all’incontro “Contro la violenza sulle donne. Ogni giorno”, che si è tenuto presso il Casino del Vescovo di Massa Finalese. Ospiti dell’evento: Palma Costi, consigliera regionale, Monja Zaniboni, assessora Pari Opportunità UCMAN, e Antonella Baldini, presidente delle Conferenza delle Donne PD Bassa Modenese.

Nel corso della serata è stato ribadito come tanta strada sia stata fatta ma tanta ne rimanga ancora da percorrere, come purtroppo testimoniano ogni giorno gli organi di informazione. Oggi si registra, comunque, una maggiore sensibilità verso questo argomento e le donne possono sentirsi libere di denunciare un abuso – senza sentirsi in colpa per averlo subito – e trovare un aiuto e un sostegno nelle forze dell’ordine, nelle amministrazioni e in associazioni come ‘Donne in centro’, che ha stipulato con l’Unione Comuni Modenesi Area Nord, una convenzione per l’attività di “Sportello Donna” e opere informative e di orientamento finalizzate alla prevenzione della violenza di genere.

“C’è ancora tanto da fare – ha affermato Marco Poletti – ma noi ci impegneremo perché ogni donna che sia, o rischi di essere, vittima di violenza sappia dove poter trovare supporto, aiuto e non si senta abbandonata o incompresa”.

Il calendario degli appuntamenti della campagna elettorale di Poletti prosegue martedì 28 settembre, alle ore 21.00, con l’iniziativa “Finale Emilia città della musica” presso il Pub Agorà, che vedrà la partecipazione di Massimo Aleotti, chitarrista, Ivy Rubini, cantante, Max Cottafavi, chitarrista di Ligabue e il live concert dei Moon Dreamers.

Tre, invece, le tappe previste per la chiusura della campagna elettorale. Mercoledì 29 settembre a Massa Finalese, in piazza Caduti per la Libertà, e giovedì 30 in piazza Verdi a Finale Emilia, alle 20.30, i comizi conclusivi che avranno per tema “le buone pratiche per il governo della città”, ospiti alcuni primi cittadini della provincia modenese e, giovedì 30, il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori.

Venerdì 1 ottobre, sempre alle ore 20.30, al Bar Fly dei Giardini De Gasperi, l’ultimo appuntamento – organizzato dai circoli PD di Finale Emilia e Massa Finalese – con il saluto del candidato sindaco Claudio Poletti detto Marco e una grande festa con la musica del gruppo “Le Cotiche”.

