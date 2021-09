Finale Emilia, il candidato sindaco Veronesi: “Lavoro e legalità due priorità della nuova Giunta”

Il pentastellato Mattia Veronesi entra nel vivo del dibattito elettorale per il futuro sindaco di Finale Emilia. Veronesi è il candidato di riferimento per la coalizione formata da MoVimento 5 Stelle, Sinistra Civica e Coraggiosa e Generazione Futura 2030.

“Abbiamo ritenuto interessante dedicare due assessorati sia al Lavoro sia alla Legalità – motiva Veronesi – a differenza di tutte le altre proposte politiche. L’assessorato al Lavoro sarà nevralgico per la stesura di Patto per lo sviluppo sostenibile, coinvolgendo imprese e sindacati. Tale Patto sarà lo strumento principale per affrontare il rinnovo del sistema produttivo, artigianale e commerciale. Consentirà di prevenire le crisi aziendali, favorendo altresì la nascita di nuovi posti di lavoro”.

Veronesi spiega anche il secondo assessorato delineato dalla coalizione tripartita. “L’assessorato alla Legalità sarà funzionale a rinnovare il modo di fare amministrazione – anticipa il candidato – e alzare le barriere a corruzione e criminalità organizzata. In tal modo, sarà possibile garantire trasparenza e rigore in ogni bando, avviso pubblico e manifestazione di interesse”.

Il candidato identifica le caratteristiche degli assessori. “La nostra giunta sarà composta da una squadra di amministratori liberi da ogni compromesso – argomenta Veronesi – che uniscono competenze tecniche e politiche. Donne e uomini che si riconoscono nei valori e nelle idee che il nostro progetto politico esprime. La squadra sarà composta da professionisti selezionati in base alle loro competenze e qualità, scelti sia fra i candidati sia all’esterno delle tre liste”. I nomi saranno svelati in seguito. “Siamo convinti che si andrà al ballottaggio – conclude il candidato – e avremo ancora tempo per far conoscere ai cittadini le nostre idee e le persone che le interpreteranno”.