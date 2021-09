Mirandola, abbattuti cinque platani in via Circonvallazione e viale Gramsci

MIRANDOLA – Nei giorni scorsi l’Amministrazione comunale di Mirandola ha provveduto all’abbattimento di diversi alberi, in particolare, cinque platani di grosse dimensioni che si trovavano in via Circonvallazione e viale Gramsci, le cui condizioni fitosanitarie e strutturali erano del tutto compromesse. L’intervento di rimozione, informa l’Amministrazione comunale, si è reso necessario dato il loro stato di precarietà: in caso di forte vento o temporale avrebbero potuto costituire un potenziale pericolo per persone e/o cose. L’intervento di fresatura delle ceppaie al suolo è già stato previsto, mentre successivamente si programmerà la messa a dimora di nuovi alberature in sostituzione di quelle abbattute.

