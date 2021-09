Nonantola, contributi per le famiglie in lista d’attesa al nido

CONTRIBUTI PER LE FAMIGLIE IN LISTA D’ATTESA AL NIDO

“Saranno erogati contributi straordinari mensili a parziale copertura dei costi delle famiglie al momento in lista di attesa per il nido comunale, che dunque dovranno rivolgersi a strutture in altri Comuni o a babysitter. Si vuole in questo modo far fronte, anche se solo parzialmente, ai disagi dati dalla chiusura del plesso Don Beccari, interessato dai lavori di ripristino post alluvione e di miglioramento sismico. Possono beneficiarne le famiglie in cui entrambi i genitori lavorano, che hanno un ISEE inferiore a 26mila euro e che hanno presentato domanda nei tempi previsti dal bando annuale per l’accesso al nido. L’ufficio scuola provvederà a contattarle direttamente nelle prossime settimane”.