A Concordia gara di solidarietà per finanziare l’ambulatorio mobile per le campagne di donazione del midollo osseo

A Concordia gara di solidarietà per finanziare l’ambulatorio mobile per le campagne di donazione del midollo osseo. Il volontariato concordiese ha dato ancora una volta prova del suo grande cuore sostenendo la campagna di crowdfunding promossa da ADMO Emilia-Romagna per acquistare un ambulatorio mobile al servizio delle campagne per favorire la donazione del midollo osseo. L’ambulatorio mobile sarà utilizzato nelle scuole, negli eventi pubblici o nelle piazze per effettuare il colloquio anamnestico sanitario dell’aspirante donatore e l’iscrizione nel registro dei donatori tramite kit salivare.

Questo importante progetto è stato sposato da molte associazioni concordiesi che, grazie al coordinamento de I fiol d’la schifosa, si sono attivate per destinare ad ADMO importanti donazioni. Le associazioni I fiol d’la schifosa, MusicAnima e i ciclisti amatoriali di Concordia hanno unito le forze per raccogliere 400 €. L’AVIS Concordia ha donato 1.000 e altri 2.000 € sono stato devoluti dal Circolo tennis.

La campagna di crowdfunding è attiva fino al 20 novembre e chiunque volesse sostenerla può effettuare una donazione attraverso questo sito: https://www.ideaginger.it/…/accendi-il-motore-di-admo-e…

