Calcio, Terza Categoria: cade il Limidi contro il Medolla, Robur La Pieve – Novese 2-0

Dopo le gare di Seconda Categoria e di Coppa Italia “Minetti” che si sono giocate mercoledì 6 ottobre, si sono disputate nelle serata di ieri, giovedì 7 ottobre, le gare valevoli per il recupero della prima giornata del Girone B (Modena) di Terza Categoria. A sorpresa, è arrivato il primo stop stagionale per il Limidi, che in precedenza aveva conquistato tre vittorie in altrettante partite, ultima quella di domenica contro il Reno Centese. A fermare e ad agganciare così in classifica l’ex capolista (ora la Virtus Mandrio è prima in solitaria a quota 12 punti) è stato il Medolla, con il punteggio di 2-1. Nelle altre gare, la Robur La Pieve ha sconfitto 2-0 la Novese, scavalcandola così in classifica e portandosi a quota 4 punti. Terzo ko su quattro gare disputate, invece, per il Concordia, sconfitto 3-1 sul campo del Circolo Rinascita e fermo a tre punti in graduatoria.

Terza Categoria, Girone B (Modena), recupero giornata 1, risultati:

Centro Polivalente Limidi – Medolla 1-2

Circolo Rinascita – Concordia Calcio 3-1

Nuova Aurora – Virtus Mandrio 0-3

Old Invicta – Cortilese 0-3

Reno Centese – G. Nasi 1-0

Robur La Pieve – Novese 2-0

Riposa: Polisportiva Cognentese

Terza Categoria, Girone B (Modena), classifica:

Virtus Mandrio 12

Circolo Rinascita 9

Centro Polivalente Limidi 9

Medolla 9

Cortilese 9

Polisportiva Cognentese 4

Robur La Pieve 4

Old Invicta 3

Reno Centese 3

Novese 3

Concordia Calcio 3

Nuova Aurora 3

Gino Nasi 0

