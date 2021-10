Calcio, Seconda Categoria e Coppa Italia “Minetti”: i risultati delle gare del 6 ottobre

Si sono giocate nella serata di ieri, 6 ottobre, le gare valide per i sedicesimi di finale di Coppa Italia “Minetti”, a cui partecipano le squadre di Eccellenza e Promozione, e per il recupero del primo turno di campionato di Seconda Categoria (Gironi E ed F).

In Coppa Italia “Minetti”, La Pieve Nonantola è stata eliminata per mano del Castellarano, al termine di una gara combattuta, persa 2-1 dopo i tempi supplementari. Al minuto 11 è il Castellarano a passare in vantaggio: sul tiro di Corbelli, respinge Ortensi, ma Mucci prende il tempo a tutti e insacca per il vantaggio. Al 17’, La Pieve ha l’occasione per pareggiare: il portiere ospite Leonardi, in uscita, sbaglia completamente la presa, ma nessuno ne approfitta e Hardy libera. Sul ribaltamento di fronte, sempre al 17’, Bettelli conclude da fuori ma Ortensi dice di no e respinge in tuffo. Al 23’, il direttore di gara Soverini concede un calcio di rigore al Castellarano per un fallo su Mucci: Ortensi ipnotizza Corbelli, sulla ribattuta lo stesso Corbelli prova a ribattere in rete ma questa volta a dire di no è il palo. Nel secondo tempo, La Pieve cerca il pareggio e al 60’ è Cheli ad andarci vicino: diagonale da posizione defilata sulla destra e palla che esce di un soffio alla destra di Leonardi. Al minuto 87 arriva il pareggio degli uomini di mister Barbi su calcio di rigore concesso per il fallo su Cheli: è lo stesso attaccante a realizzare dagli undici metri per l’1-1. La gara si decide ai supplementari: al 96’, tiro da fuori di Belfasti e palla che si infila nell’angolo alto alla destra di Ortensi per il definitivo vantaggio ospite.

Nel Girone E di Seconda Categoria, invece, il Rivara, sul proprio campo, bissa il successo ottenuto domenica contro la Solarese, battendo 3-1 la Folgore Mirandola. Il Rivara si aggiudica il derby, agganciando la Folgore a quota 6 punti in classifica, trovando il vantaggio già nel primo quarto d’ora: al 12’, Malagoli M. recupera palla in fascia e vede Pradella libero, il quale aggancia, controlla e segna il vantaggio. Al 18’, il raddoppio: sempre Malagoli M. tenta il tiro e, sulla respinta, è ancora Pradella che recupera palla e con un bellissimo tiro a giro fa 2-0. Nella ripresa, al 49’ Quarta R. lancia Maagoli M., che aggancia e segna il 3-0. Gli ospiti tentano una reazione con Bavieri, che al 60’ segna il 3-1, ma non basta. La Pol. Solarese, invece, dopo la sconfitta dell’ultimo turno, riprende a fare punti ottenendo un pareggio a reti inviolate, in un match molto tirato dove le squadre hanno fatto fatica a superare le difese avversarie, sul campo del Carpine, che le permette di salire a quota 7 punti in classifica. L’occasione migliore per la Solarese capita nella prima frazione, quando Pedrazzi con una bella rovesciata ha impegnato il portiere di casa, chiamato agli straordinari anche nella ripresa su una pericolosa punizione di Rinieri. Primo successo e primi punti conquistati in campionato, invece, per la Sanmartinese, che, tra le mura amiche, batte per 1-0 il 4 Ville, grazie alla rete di Pareschi nei minuti finali. La Vis San Prospero, infine, si deve accontentare di un punto nel match casalingo contro il Cabassi Union Carpi, appaiato ai sanprosperesi, in vantaggio con Capuano nella ripresa, ma raggiunti dalla rete di Ballestrazzi a un quarto d’ora dal termine, nelle zone alte della classifica.

Stasera, alle ore 20.30, saranno, invece, in campo le squadre del Girone B(Modena) di Terza Categoria, per il recupero della prima giornata di campionato: qui il programma delle gare.

Coppa Italia “Minetti”, risultati sedicesimi di finale:

Atletico Castenaso – Calcio Zola Predosa 0-3 d.c.r.

Carignano – Salsomaggiore Calcio 1-3

Castelvetro Calcio – Vianese Calcio (si disputerà il 20 ottobre)

Comacchiese Calcio 2015 – Russi 3-1

Diegaro – Sampierana 1-3

Faro Coop – Corticella 0-1 d.t.s

Fiorano – Fabbrico 3-5 d.c.r.

Futura Fornovo Medesano – Fidentina 1-5

Fya Riccione – Futball Cava Ronco 3-1

Gotico Garibaldina – Colorno 0-7

La Pieve Nonantola – Castellarano 1-2 d.t.s. (11’ Mucci (C), 87’ rig. Cheli L), 96’ Belfasti (C))

La Pieve: Ortensi, Marra (60’ Generali), Mannu (46’ Diallo), Monaco, Ruopolo, Sghedoni, Natali, Ferrari (64’ Tudini), Cheli, Serafini (101’ Rizzo), Napoletano (64’ Erihioui). A disp.: Bretta, Lupusor, Iurcu, Chobanov. Allenatore: Andrea Barbi

Castellarano: Leonardi, Caroli (73’ Occhi), Castellani, Hardy, Koduah, Guicciardi , Mucci (63’ Bertolani), Stefani (86’ Benedetti), Corbelli (79’ Turci), Galli, Bettelli (86’ Belfasti). A disp.: Rubino, Barone. Allenatore: Manuel Pittalis

Arbitro: sig. Matteo Soverini di Bologna. Assistenti: sig. M. Pascale, sig. F. Saygin

Note: Ammoniti: Bettelli (C), Mannu (L), Marra (L), Mucci (C), Bertolani (C). Espulsi: 103’ Erihioui (reazione)

Libertas Castel San Pietro – Medicina Fossatone 2-1

Tonnotto San Secondo – Rolo 1-0

Verucchio – S. Pietro in Vincoli 2-1

Victor San Marino – Tropical Coriano (si disputerà il 20 ottobre)

Virtus Castelfranco – Polinago 2-0

Seconda Categoria, Girone E, giornata 1, risultati:

Baracca Beach – Campogalliano 1-0

Carpine 1954 – Polisportiva Solarese 0-0

Rivara – Folgore Mirandola 3-1 (12’, 18’ Pradella (R), 49’ Malagoli M (R), 60’ Bavieri (F).

Rivara: Pivanti, Quarta R. (67’ Lanfranco), Goldoni, Grosselle, Luppi M., Vacchi, Malagoli R., Tassinari (72’ Assad), Golinelli (cap) (62’ Paganelli), Pradella (86’ Luppi R), Malagoli M (79’ Quarta A). A disp: Pratissoli, Braghiroli, Lanfranco, Paganelli, El Marjani, Quarta A., Assad, Luppi R., Pignatti. All: Pignatti

Folgore Mirandola: Mantovani, Arioli (57’ Arioli), Fontana (46’ Napolitano)(cap), Romano (75’ Moretti), Bavieri, Papotti (46’ Ambrosini), Piediacalzi (46’Singh), Canossa, Golinelli, Vanzanella, Grosselle S. A disp: Mascherini, Belluzzi, Singh, Turci, Ambrogi, Moretti, Napolitano, Samain, Ruosi. All: Bachiega

Ammoniti: 40’ Bavieri, 43’ Papotti, 57’ Golinelli, 62’ Tassinari, 64’ Ruosi, 69’ Luppi M, 77’ Malagoli R., 79’ Malagoli M., 80’ Goldoni

San Paolo – Daino Santa Croce 1-0

Sanmartinese – 4 Ville APS 1-0 (Pareschi)

Villa d’Oro – Novellara Sportiva 3-2

Vis San Prospero – Cabassi Union Carpi 1-1 (55′ Capuano (V), 75′ Ballestrazzi (C))

Seconda Categoria, Girone E, classifica:

Villa d’Oro Calcio 9

Daino Santa Croce 7

Vis San Prospero 7

Cabassi Union Carpi 7

Polisportiva Solarese 7

Baracca Beach 7

Novellara Sportiva 6

Rivara 6

Campogalliano 6

Folgore Mirandola 6

Carpine 1954 4

4 Ville Aps 3

San Paolo 3

Sanmartinese 3

Foto di copertina: pagina Facebook La Pieve Nonantola

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017