Cispadana, M5S: “Si proceda con la strada a scorrimento veloce senza pedaggio”

“Condividiamo le parole di Silvano Tagliavini, del “Coordinamento Cispadana NO autostrada – SI strada a scorrimento veloce” che ha legittimamente commentato le recenti dichiarazioni di Palma Costi e Stefano Bonaccini. Si diffondono informazioni inesatte e fuorvianti sulla reale situazione del progetto autostradale ma nello stesso tempo non si esclude il valore della strada a scorrimento veloce, ossia la soluzione sempre sostenuta dal Movimento 5 Stelle. È ora di essere realisti e di scegliere con decisione l’opzione realmente utile per il territorio e concretamente realizzabile, cioè la strada senza pedaggio”.

Così i parlamentari locali del Movimento 5 Stelle, Maria Laura Mantovani, Gabriele Lanzi, Vittorio Ferraresi, Stefania Ascari e Davide Zanichelli.

“Le rassicurazioni fornite da Regione e Pd sono ripetitive e fumose, sono solo ipotesi legate al rinnovo della concessione per l’A22 e qui sta al Governo fare chiarezza. Anche perché la Commissione Europea sta andando avanti sulla procedura d’infrazione per il caso italiano della proroga delle concessioni autostradali senza procedure di gara. Il progetto di strada a scorrimento veloce non è affatto vecchio; la Regione lo approvò nel 2004 dopo che alcuni tratti erano già stati realizzati e venivano già usati da cittadini e imprese”.

“Altro elemento da non sottovalutare è quello legato ai preventivi di costi esorbitanti; le banche potranno mai essere interessate a finanziare un progetto che non è economicamente conveniente? Poi ci sono i 200 milioni che Bonaccini dice essere stati promessi e accantonati dal Governo. Perché non utilizzarli per il collegamento stradale senza pedaggio? Alcuni amministratori locali hanno già insistito perché si apra un tavolo di confronto dove la Regione faccia finalmente chiarezza. Ci sembra veramente ora!”.

“Chiarezza anche per togliersi finalmente dall’ambiguità. Se, come noi chiediamo, si abbandona il progetto dell’autostrada, allora come si procede? Di quale infrastruttura viaria efficiente ed efficace si dota il territorio? È chiaro che la soluzione migliore sarebbe proprio una strada Cispadana a scorrimento veloce e senza pedaggio che permetta di razionalizzare e collegare ciò che è già esistente e che va meglio raccordato. Finalmente una strada immediatamente realizzabile con i fondi disponibili che darebbe risposte celeri”.