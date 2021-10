Evasione fiscale, tra i comuni più virtuosi del modenese Nonantola, Novi, Mirandola e Soliera

Attraverso un comunicato stampa, Franco Zavatti, del Coordinamento Legalità di Cgil Modena, analizza i dati relativi a truffe ed evasione fiscale in Emilia-Romagna, evidenziando la necessità di maggiori segnalazioni da parte dei comuni:

“E’ pesante e dannoso il triste primato dell’Italia in Europa su estensione e costo dell’economia che evade e truffa le tasse, rubando così risorse allo Stato e quindi alla società civile ed al lavoro pulito. Una pratica illegale che poi sfocia nel riciclaggio, che coinvolge crescenti pezzi della nostra rete produttiva, terziaria ed imprenditoriale e che deve incontrare un contrasto crescente e ben più efficace.

Contrasti e prevenzione alle illegalità fiscali e contributive, non solo affidate al buon lavoro quotidiano della Guardia di Finanza e degli Ispettorati del Lavoro, ma anche al necessario contributo delle Istituzioni Locali. Un’ottima legge del 2005 stabilì di incentivare la collaborazione dei Comuni negli accertamenti fiscali, prevedendo poi l’ottima restituzione agli stessi Comuni segnalanti delle risorse finanziarie recuperate agli evasori dalla Agenzia delle Entrate. Il Municipio infatti può incrociare i suoi dati comunali con quelli di importanti Enti cui può accedere: catasto, camera di commercio, registri immobiliari ed altro. Purtroppo, in questi anni è però via via diminuito il N° dei Comuni segnalanti ed il N° delle segnalazioni inviate.

Un calo preoccupante ed ingiustificato, che pesa a livello nazionale ma anche nella rete degli E.E.L.L. in Emilia-Romagna. Il bicchiere mezzo pieno ? Dalla partenza della “buona legge”, l’Emilia-Romagna è sempre stata la 1° regione per il numero delle segnalazioni inviate dai nostri Comuni; la 1° regione per il numero dei Comuni segnalanti; la 1° regione per gli “incassi percepiti”, cioè ridati alle casse comunali. Preoccupa, però, l’amaro del bicchiere mezzo vuoto! Il Dipartimento Finanza Locale del ministero dell’Interno ha riassunto i dati che certificano la cessione finanziaria ai Comuni che hanno segnalato evasioni e truffe nello scorso anno 2020:

– In tutta Italia solamente N° 282 Comuni, sul totale dei 7.904, lo scorso anno hanno segnalato casi di evasioni fiscali nei loro territori.

– Circa un quarto del totale nazionale ( il 24,2%) dei Comuni segnalanti, sono emiliano-romagnoli : cioè N° 68 sui 334 nostri Municipi. Rispetto al 2019 se ne sono però mossi 15 in meno, e rispetto al 2017 un calo di ben 108 nostri Comuni segnalanti! Dati ufficiali che confermano il calo anche nella nostra regione dei Comuni impegnati contro gli evasori, essendone coinvolti solamente il 20% dei nostri 334 Comuni.

In particolare:

– Un crollo dei recuperi versati nelle casse comunali. In Emilia-Romagna furono ristornati 37 milioni nel 2017, crollati a 3,5 milioni nel 2019 ed a 2,66 milioni lo scorso 2020.

– E nelle nostre Province? Dei 68 Comuni segnalanti in Emilia-Romagna sono 13 in provincia di Modena, 12 a BO e RE, 7 a FC, 6 a FE, PR, RA, RN e…0/zero a Piacenza.

– Il più “bravo” dei nostri Comuni che incassano i ristorni antievasione, si conferma essere S. Giovanni in Persiceto – BO – che incassa 912.500 euro; poi il Comune di Modena con 185.454 euro; Rimini con 167.370; Casalgrande – RE – con 164.246; Parma con 57.320; Forlì con 41.550; Ferrara con 9.129; Lugo – RA – con 3.858…

– Nel modenese, dopo il Comune capoluogo, quelli più “premiati” per il lavoro fatto contro l’evasione sono: Formigine con 164.895 euro, Nonantola con 113.305, Novi con 46.467, Mirandola con 20.886, Marano con 17.088, Soliera con 12.580…Castelfranco E. con 100 euro.