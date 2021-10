L’ha incontrata in treno e ora la vuole contattare: Theo cerca la sua ragazza misteriosa

“Ciao! Sono alla tua ricerca. Sono il francese del treno Mestre-Ferrara di domenica 17 ottobre. Frequenti la facoltà di medicina, sei agli ultimi anni, sei di Mestre, sei gentile e raffinata. Non dormo più. Scrivimi al più presto su francesetreno@virgilio.it”. E’ il messaggio con cui Theo Bonfils, uno studente francese dell’Università di Ferrara che, da qualche giorno, ha iniziato a tappezzare Ferraracon un appello d’amore. Con queste parole Theo spera di ritrovare una ragazza conosciuta in treno.

Non ricorda più neppure il nome, ma ricorda che la sua città di origine è Mestre, e che vive a Ferrara, dove studia Medicina.

Il suo appello è stato rilanciato anche dal sindaco di Ferrara Alan Fabbri:

Cosa c’è di strano? Nulla. O almeno non dovrebbe esserlo.

Ma credo che lo stare chiusi in casa per troppo tempo abbia costretto tanti ragazzi a compiere il primo passo attraverso i social, privando così i rapporti di uno dei momenti che si ricordano di più durante una storia: l’imbarazzo iniziale, il primo luogo d’incontro, le frasi talvolta sconnesse per l’emozione.

Con questo post voglio aiutare anche io Theo a ritrovare la ragazza del treno, sperando che possa essere anche lei felice di ritrovarlo.

In bocca al lupo Theo! Attendiamo fiduciosi gli sviluppi.