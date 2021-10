Mirandola, sostegno alle famiglie in difficoltà: riattivata la distribuzione dei buoni spesa

MIRANDOLA- 10mila euro in buoni spesa che saranno destinati all’acquisto di generi di prima necessità, da distribuire direttamente a famiglie e persone bisognose.

È questa la somma che l’Amministrazione comunale ha devoluto a “Porta Aperta”: l’importo stanziato rappresenta la parte restante dei 75mila euro dell’Ordinanza (numero 658/2020) emessa dal capo dipartimento della Protezione civile. Il Comune mirandolese ha oggi deciso di utilizzarla per dare un ulteriore aiuto ai nuclei familiari in difficoltà a causa del Covid-19.

La consegna è avvenuta venerdì 29 ottobre presso la Sala Giunta del Municipio di Mirandola: il sindaco Alberto Greco ha consegnato i buoni spesa direttamente al presidente della locale organizzazione di volontariato “Porta Aperta” Roberto Pignatti.

Il sindaco ha colto l’occasione per ringraziare l’assessora ai Servizi sociali del Comune di Mirandola Antonella Canossa, che ha operato affinché fosse attivata nuovamente la distribuzione di buoni spesa, considerati i fondi rimanenti, ai nuclei familiari del territorio in difficoltà.

“La situazione pandemica in corso – ha dichiarato il sindaco Greco – ha generato trasversalmente anche sul territorio, e in taluni casi in modo del tutto inaspettato, condizioni di criticità a carico di diverse famiglie e persone. Il nostro compito in qualità di amministratori è di essere al loro fianco e andare incontro a quelle che sono le loro necessità indispensabili. In considerazione del fatto che il periodo critico legato al Covid non è ancora stato superato, la scelta di riattivare la distribuzione di buoni spesa va nella direzione di un sostegno concreto a queste persone. Come pure la scelta di devolvere nuovamente una somma in questo caso sempre in buoni spesa, a Porta Aperta, in prima linea nell’assistenza ai bisognosi e punto di riferimento sul territorio comunale e dell’Area Nord per quanti necessitano di aiuto.”