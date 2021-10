Nonantola, il gruppo Nonantola Libera chiede le dimissioni di sindaca e Giunta

NONANTOLA – In seguito al comunicato stampa con cui la lista Una mano per Nonantola si dichiara “libera da ogni vincolo politico di maggioranza”, la lista di minoranza Nonantola Libera risponde con la seguente nota stampa:

“La lista Una Mano Per Nonantola, fino a ieri componente di maggioranza, oggi di fronte all’inasprirsi dei rapporti all’interno della coalizione, si dichiara (e riporto le esatte parole del comunicato) “libera da ogni vincolo politico di maggioranza”. Parole forti scaturite sicuramente da una situazione insostenibile. Situazione che tra i tanti problemi vede emergere un quadro che identifica inadeguate le modalità di lavoro della Giunta, come inadeguati e inaccettabili i criteri e le modalità con cui vengono esercitate le funzioni di governo della nostra comunità. Conosciamo bene le denunce fatte da questa lista, criticità che anche noi alla nostra uscita avevamo evidenziato.

Tra le tante troviamo: la scarsa comunicazione con i consiglieri, l’arrogante imposizione delle decisioni assunte da sindaca e giunta lavorando da soli, escludendo i consiglieri e il consiglio da decisioni significative per la comunità, e l’insopportabile atteggiamento del “sono tutti pazzi e arrivisti coloro che denunciano inadeguatezze”. Comprendendo il motivo per cui tale forza civica si sia espressa così, ci chiediamo però se sussistano ancora i presupposti che permettano a questo sindaco di lavorare. La stessa sindaca ci ha più volte puntualizzato che governa chi vince l’elezione e la sua maggioranza, ma è chiaro che tale condizione oggi non esiste poiché la maggioranza stessa non esiste.

Riteniamo che la sindaca e la Giunta debbano immediatamente dimettersi alla luce di ciò che sta accadendo. I cittadini non possono tollerare altri mesi di governo arrogante e distante dal territorio, dalla società civile e dalle associazioni. Crediamo che sia il PD che Una Mano per Nonantola debbano prendersi la responsabilità di chiudere questa disastrosa legislatura, riaprendo il dialogo sia con i soggetti del centro sinistra tutti (più volte il PD ha provato a disconoscere anche la nostra esistenza) che con i rappresentanti della società civile. Ripartiamo da zero per il bene del paese”.