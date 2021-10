Soliera, l’assessore Saltini risponde alla Lega sulla gestione del terreno lasciato in eredità da Leo Govi

SOLIERA – In merito alla gestione del terreno lasciato in eredità da Leo Govi al Comune di Soliera, l’assessore comunale ai Servizi Sociali, Lucio Saltini, presenta le seguenti precisazioni in seguito alla nota con cui la Lega chiedeva spiegazioni:

“La Lega Salvini Premier è così preoccupata della trasparenza nella gestione del lascito Govi da dimenticare ciò che nessun contadino può dimenticare: che tra metà ottobre e inizio novembre si semina il grano, e prima di questo è necessario provvedere all’aratura.

Ma è proprio in ragione della “trasparenza” che, a fronte di una richiesta informale avanzata dalla C.M.A. (Cooperativa Macchine Agricole) in data 11 ottobre per l’utilizzo dei campi con la semina del grano, l’Amministrazione comunale ha verificato come non fosse giunta alcuna richiesta formale di utilizzo. Ha dunque sollecitato tale richiesta e ha attivato un confronto per verificare se il corrispettivo per l’eventuale utilizzo potesse essere impiegato per assicurare la pulizia dell’area cortiliva, dei bordi, dei fossi di scolo delle acque e del bosco, tenuto conto dello stato di sostanziale e inevitabile abbandono nei mesi immediatamente successivi alla scomparsa del Govi e dell’esigenza di garantire il necessario decoro del lascito, nei mesi di predisposizione dei progetti di definitivo utilizzo del bene.

Definita così un’intesa volta alla miglior gestione del fondo e verificato come non fossero pervenute ulteriori richieste, l’Amministrazione comunale ha effettivamente compiuto ogni sforzo per il rilascio nei tempi più rapidi dell’autorizzazione.

Una volta tanto, trasparenza ed efficienza insieme. Un’opposizione normale si congratulerebbe con la Giunta. La nostra, invece, sacrifica anche le esigenze del calendario agricolo alla ricerca di un po’ di visibilità”.