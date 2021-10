Sviluppo sostenibile, alla Casoni di Finale Emilia il Sustainability Award 2021 nella categoria Ambiente

FINALE EMILIA – Antica distilleria e fabbrica di liquori italiana con sede a Finale Emilia, da oltre 200 anni Casoni produce liquori e distillati distribuiti in Italia e nel mondo. Nata dalla passione per la tradizione, oggi si presenta anche come una delle aziende italiane più virtuose in tema di sostenibilità.

Proprio in questi giorni, infatti, Casoni ha ricevuto da Credit Suisse, Kon Group e Forbes il premio Sustainability Award 2021, rientrando tra le prime 11 aziende italiane che hanno fatto dello sviluppo sostenibile parte integrante del proprio DNA, predisponendo processi, sistemi e risorse in modo da ridurre il proprio impatto ambientale.

“La Terra è la risorsa più preziosa che abbiamo a disposizione. Dobbiamo proteggerla e preservarla con impegno e cura, giorno dopo giorno”, ha commentato il presidente CdA, Pier Giorgio Pola, a capo della Casoni assieme ai soci Andrea Fabbri e Paolo Molinari.

Il Sustainability Award è un prestigioso riconoscimento riservato a quelle aziende che hanno dimostrato di perseguire una crescita sostenibile, inclusiva e stabile, creando valore aggiunto anche per la comunità.

Classificata con il maggior punteggio nella categoria Environmental, tra le aziende candidate che hanno un fatturato minore di 250 milioni, Casoni primeggia in tema di sostenibilità ambientale. Il premio Sustainability Award 2021 riconosce, infatti, a Casoni il merito di aver conseguito performance particolarmente elevate per quanto riguarda l’efficienza nell’utilizzo dell’energia e delle risorse naturali e l’integrazione di tutele ambientali nella gestione della logistica e della supply chain.

“L’emergenza climatica, la green economy, il concetto di economia circolare, ma anche l’importanza dell’efficienza energetica e delle fonti rinnovabili sono tutti concetti ben radicati nella nostra azienda. Lo SPIRITO ETICO della Casoni si traduce in certificazioni ambientali, in tanti provvedimenti ecosostenibili sviluppati in questi anni come, in particolare, gli impianti fotovoltaici e nell’utilizzo di energia derivante da fonti rinnovabili. Da non dimenticare, inoltre, le nostre collaborazioni solidali e sociali che da sempre ci contraddistinguono. Perché per noi fare impresa significa anche creare VALORE AGGIUNTO per la COMUNITÁ e per le FUTURE GENERAZIONI”, ha concluso il Presidente CdA Pier Giorgio Pola.