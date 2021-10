Svuota i conti dell’Udi di Modena: nei guai l’addetta alla contabilità

MODENA- Un brutto colpo per l’Unione Donne in Italia di Modena: una delle dipendenti, per la precisione l’addetta alla contabilità, ha letteralmente svuotato i conti correnti dell’Associazione.

La donna, unica impiegata assunta, è stata licenziata per giusta causa e denunciata: sarà ora la Procura di Modena ad occuparsi del caso.

Decine di migliaia di euro i fondi scomparsi: una somma ingente soprattutto per l’Udi che vive di autofinanziamento.

