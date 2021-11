A Medolla si fa festa per i neo diciottenni con Cecilia Camellini

MEDOLLA – Nell’anno d’oro per lo sport italiano, proprio lo sport e i suoi valori sono stati scelti dal Comune di Medolla come filo conduttore per la serata dedicata ai giovani medollesi che nel corso del 2021 compiono diciotto anni, diventando maggiorenni.

Appuntamento mercoledì 17 novembre a partire dalle 20.30 al Teatro Facchini, per un appuntamento che, oltre al tradizionale saluto ai ragazzi invitati e ai loro familiari da parte dell’amministrazione comunale, con la consegna di una copia della Costituzione Italiana, avrà come ospiti due campioni che hanno rappresentato l’Italia nelle più importanti competizioni mondiali: Cecilia Camellini, due medaglie d’oro alle Paralimpiadi di Londra nel nuoto, e Andrea Covi, istruttore e dirigente sportivo con una partecipazione alle Olimpiadi di Atlanta nel kayak.

Due storie esemplari non solo per i traguardi raggiunti a livello internazionale nelle rispettive discipline, ma anche per l’impegno nei confronti delle rispettive comunità, andato ben oltre la carriera agonistica. Durante la serata si esibirà la scuola di danza “Les Arts” di Alessia Goldoni.

Invito aperto a tutti fino a esaurimento posti, con Green Pass obbligatorio. Prenotazione gradita allo 053553811 o scrivendo a ufficio.segreteria@comune.medolla.mo.it fino alle ore 13 di mercoledì 17 novembre.

