Bargi e Pelloni (Lega): “Regione chiarisca finanziamento aggiuntivo a favore dell’Autostrada Regionale Cispadana”

Chiarezza sui 200 milioni di euro aggiuntivi di contributo regionale a favore dell’Autostrada Regionale Cispadana, verificando eventuali violazioni della convenzione in essere e l’esistenza di un indebito aiuto in barba alla libera concorrenza. Lo chiedono, con una interrogazione rivolta alla Giunta Bonaccini, i consiglieri regionali della Lega Stefano Bargi, primo firmatario, oltre a Simone Pelloni e Fabio Bergamini. L’atto ispettivo dei rappresentanti del Carroccio si riferisce a una fondamentale arteria veloce per la bassa modenese e ferrarese attesa ormai da 30 anni e ancora ferma al palo. L’interrogazione prende le mosse dalla convenzione tra Regione Emilia-Romagna (RER) e Autostrada Regionale Cispadana (ARC) e fa riferimento al Piano Economico Finanziario dell’opera sintetizzato in alcuni indicatori economici e finanziari che le parti si sono impegnate a mantenere stabili nel tempo.

“Tra le voci della convenzione che non giustificano la richiesta di compensazione – spiegano Bargi, Pelloni e Bergamini – ci sono le “eventuali modifiche, varanti, integrazioni , approfondimenti ed ulteriori indagini relative alla progettazione definitiva richieste e/o imposte dalla Regione Emilia Romagna e/o da altre amministrazioni, enti od autorità per il perfezionamento del procedimento di VIA, oltre all’adeguamento delle previsioni di traffico”. Nell’approfondimento svolto dai consiglieri della Lega risulta che nel 2018 Autostrada Regionale Cispadana ha redatto un nuovo piano economico finanziario (PeF) “per tener conto delle prescrizioni del decreto di VIA, per adeguare il progetto alla nuova interconnessione con A13 e includere i risultati di un aggiornamento delle previsioni di traffico, ciò che ha causato un disequilibrio per cui è stato chiesto aiuto alla Regione in forza della stessa Convenzione. “Dal Bilancio ARC 2019 – sottolineano Bargi, Pelloni e Bergamini – si ricava che la Regione Emilia-Romagna (RER) “in data 18 dicembre 2018, con nota PG/2018/750957 ha dichiarato la disponibilità ad aumentare il contributo regionale all’autostrada Cispadana di 100 milioni di euro per ripristinare l’equilibrio economico finanziario”.

Non è finita: “Dal Bilancio ARC 2020 si ricava che nel 2020 sia stato ulteriormente aggiornato lo studio di traffico e trasmesso alla RER in data 14 ottobre 2020, con PG/325/2020 e, in seguito ad un confronto tra ARC e RER, nel gennaio 2021, l’Assessore ai Trasporti di RER ha confermato con una lettera ad ARC la disponibilità ad aumentare il contributo regionale di 100 milioni di EUR oltre la disponibilità del Ministero dei Trasporti ad un ulteriore contributo”. Ballano, quindi, 200 milioni in più a favore dell’Autostrada Regionale Cispadana, mentre i lavori restano ancora in attesa del via e si ragiona, da più parti, se non sia più conveniente riprendere in mano il vecchio progetto della strada a scorrimento veloce realizzabile interamente con fondi pubblici, piuttosto che attendere il lungo iter delle concessioni. Secondo Bargi, Pelloni e Bergamini, in ogni caso, “queste integrazioni al contributo pubblico” concesse dalla Regione, “violano la Convenzione” in essere e, “a seguito dell’avvenuta assegnazione della concessione” chiedono alla Giunta regionale se non possa “rappresentare un’indebita restrizione della concorrenza poiché gli altri concorrenti alla gara per la concessione avrebbero potuto presentare offerte differenti se ne avessero avuto conoscenza”.