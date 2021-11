Cispadana, M5S: “L’alternativa esiste, nessun dato a favore dell’autostrada”

“L’alternativa alla Cispadana esiste”. Lo ribadiscono con forza gli esponenti del MoVimento 5 Stelle Vittorio Ferraresi, Stefania Ascari, Maria Edera Spadoni, Maria Laura Mantovani, Gabriele Lanzi, Michela Montevecchi, Davide Zanichelli, Giulia Sarti e Sabrina Pignedoli.

I parlamentari pentastellati citano il Coordinamento per ribadire un concetto. “Non c’è alternativa all’autostrada sulla base delle sole informazioni date dalla Regione al ministro”, riprendono i deputati pentastellati.

Il tema delle informazioni è giudicato nevralgico dai parlamentari M5S. “Se, come abbiamo appurato, per il ministro Giovannini l’alternativa è solo un’autostrada pseudo meno impattante ne prendiamo atto – proseguono gli esponenti M5S – come prendiamo atto però che non ci è stato fornito nessun dato e nessuna risposta in merito al perché si andrà a spendere cinque volte in più. Non sappiamo perché si ritarderanno ancora una volta i lavori né perché si investirà sul consumo del territorio e sul trasporto su gomma in un momento in cui si dovrebbe fare l’opposto”.

La soluzione per i pentastellati esiste: “Basterebbe garantire al territorio un’infrastruttura del quale ha bisogno ed in parte già completa ed investire sul trasporto ferroviario”.

Di conseguenza, gli esponenti M5S annunciano un intervento parlamentare per emendare la legge di bilancio in merito ai duecento milioni di euro da investire per l’opera. “Restiamo a favore degli interventi in favore del territorio – concludono i parlamentari pentastellati – nel rispetto dell’ambiente e della salute dei cittadini. Ecco perché riteniamo indispensabile si proceda a un’alternativa più sostenibile, secondo le indicazioni emerse proprio in questi giorni a livelli internazionali. Se l’Italia vuole essere protagonista di un cambiamento, dire no alla Cispadana per come è stata concepita può essere un ottimo segnale”.