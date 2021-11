“Il caffè della domenica” di Francesca Monari

Il tempo di un caffè per leggere le notizie del momento, sul mondo del lavoro ma non solo!

La parità salariale tra uomo è donna è legge

In Senato, è stato approvato all’unanimità e senza modifiche dalla commissione Lavoro il Ddl sulla parità salariale, già passato al vaglio della Camera due settimane prima.

Si tratta di una disparità piuttosto accentuata se si tiene conto che, secondo i dati raccolti dall’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani dell’Università Cattolica, la differenza nello stipendio netto mensile tra uomo e donna a cinque anni dal conseguimento della laurea è di oltre 500 euro. Ora la sfida sarà attuare la legge al 100%.

E’ bolognese la manager più giovane nella storia del Financial Times

In 132 anni di storia del Financial Times, la bolognese Virginia Stagni è la manager più giovane. Nel team del quotidiano britannico è arrivata grazie alla sua tesi di master, Media and Communications alla London School of Economics and Political Science di Londra. Subito dopo, ha iniziato a mandare decine e decine di mail ai professionisti del mondo dell’editoria per proporsi in quel mondo. Tra i pochi che le hanno risposto, il Financial Times l’ha invitata ad un colloquio. Dopo 13 mesi di gavetta come assistente, oggi è Responsabile dello sviluppo commerciale, un ruolo centrale nella strategia di crescita del giornale anglosassone.

Attivo il Bonus assunzioni per i giovani sotto i 36 anni

Il bonus assunzioni, previsto dalla Legge di Bilancio 2021, è un esonero contributivo del 100% per le assunzioni a tempo indeterminato di giovani under 36 o per le trasformazioni dei contratti da determinato a indeterminato effettuate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021. Sul sito Inps le aziende possono trovare le istruzioni per ottenere il bonus per il 2021.

Castelfranco Emilia – McDonald’s, per questa nuova apertura cerca 45 persone dinamiche, predisposte al lavoro in team e al contatto con il cliente. Entro il 4 dicembre si potrà inviare la propria candidatura sul sito e accedere al processo di selezione.

