In programma il 30 novembre a San Felice il primo dei “Martedì del Vescovo” 2021

SAN FELICE – Martedì 30 novembre, a San Felice è in programma uno dei quattro incontri in preparazione al Natale organizzati dalla Pastorale Giovanile dell’Arcidiocesi di Modena-Nonantola. I ‘Martedì del Vescovo’ sono una delle storiche esperienze di maggior successo della diocesi rivolte ai giovani, iniziate nella metà degli anni Settanta con Mons. Bruno Foresti, e che vedono protagonisti i giovani e il vescovo attraverso testimonianze, dialoghi, ascolto, musica e preghiera durante i tempi forti in preparazione delle grandi solennità di Natale e Pasqua, quindi Avvento e Quaresima.

La grandissima novità dei ‘Martedì del Vescovo’ Avvento 2021 è che saranno per la prima volta anche fuori dalle mura cittadine. Infatti nel corso degli anni, tutti i martedì si sono svolti nelle varie chiese della città di Modena. Da quest’anno il Servizio di Pastorale Giovanile Diocesana ha scelto di partire con il primo appuntamento dalla Bassa Modenese in Avvento e in Quaresima dall’Appennino. Il desiderio è quello di raggiungere tutti, anche quelli più lontani non solo fisicamente, ma anche esistenzialmente. I collegamenti potranno essere seguiti anche in diretta streaming dalle parrocchie più distanti. Gli incontri sono gratuiti e rivolti a tutti.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017