Incidente stradale in Inghilterra, muore l’ingegnera di San Felice Antonia Terzi

SAN FELICE- Un vero simbolo di competenza e passione e un grande orgoglio per tutta la Bassa modenese: Antonia Terzi, specializzata in aerodinamica e ingegnera per le scuderie Ferrari e Williams- dove fu la prima donna ingegnere protagonista ai box – è prematuramente deceduta in Inghilterra, a causa di un incidente stradale.

Un forte schianto su un’autostrada inglese, sul quale è stata aperta un’indagine dalle forze dell’ordine locali.

Le pratiche per riportare il feretro in Italia sono già state avviate dalla famiglia. E’ stata la sorella dell’ingegnera, Federica, a raggiungere l’Inghilterra da Bruxelles per il riconoscimento della salma.

Originaria di San Felice sul Panaro, Antonia Terzi si era laureata nel 1996 alla facoltà di ingegneria dell’Università di Modena. Dopo una lunga esperienza nelle scuderie della Formula Uno, aveva scelto poi di dedicarsi alla ricerca e all’insegnamento.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017