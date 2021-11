Novi, presentazione del progetto per la ciclabile tra S. Antonio e Rovereto

NOVI DI MODENA – Dopo il percorso partecipativo del 2020, il Comune di Novi di Modena è pronto per presentare il progetto definitivo della nuova pista ciclabile che collegherà le frazioni di S. Antonio e Rovereto. La presentazione pubblica del progetto è in programma per martedì 9 novembre, alle ore 21, presso la sala civica “Tina Zuccoli”, in via Curiel 49, a Rovereto.

