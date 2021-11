Nuovi furti nelle case di San Felice: presi di mira due appartamenti in via Marzabotto

SAN FELICE – Prosegue, a San Felice, la raffica di furti in appartamento già segnalata qualche giorno fa. Nei giorni scorsi, infatti, altre due abitazioni, attigue, di via Marzabotto, sono state prese di mira dai ladri. Nel primo caso, si legge sul “Resto del Carlino”, si sarebbe trattato dell’abitazione dell’artista Domenico Difilippo, mentre nel secondo caso, di quella dei suoi vicini. In questa seconda circostanza, le telecamere poste all’esterno della casa hanno permesso di ricostruire la dinamica dei fatti. Un uomo, solo, ha prima suonato il campanello per accertarsi che nessuno fosse in casa, e, poi, è entrato, forzando una finestra. Il furto è durato poco più di dieci minuti, che sono, però, bastati al ladro per mettere a soqquadro l’abitazione e trovare alcuni oggetti d’oro, tra cui catene, anelli e bracciali, del valore di circa 6mila euro. Dopo la chiamata da parte dei proprietari, i Carabinieri di San Felice sono al lavoro per rintracciare il colpevole.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017