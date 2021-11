San Felice, raffica di furti in casa: i residenti lanciano l’allarme

SAN FELICE- Una raffica di furti in appartamento nel comune di San Felice: le segnalazioni arrivano a fiume sui social e tutte a distanza di pochi giorni: il 13 novembre in via della Repubblica, il 15 in via Scappina, il 16 e poi ancora il 17 in via della Resistenza e, la settimana precedente, in via Roncaglia.

Restano ancora ignoti i bottini delle rappresaglie e le modalità di intrusione, ma quello che sembra certo è l’orario di azione: le rappresaglie, infatti, si concentrerebbero tra il tardo pomeriggio e la prima serata.

Gli abitanti sono preoccupati e hanno lanciato l’allarme proprio sui social: segnalando sui vari gruppi Facebook del Comune- quasi in tempo reale- gli episodi di furto.

La speranza, per il momento, è che qualche telecamera della zona abbia registrato immagini utili che, sommate alle testimonianze dei cittadini, potrebbero aiutare le forze dell’ordine nelle indagini.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017