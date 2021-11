Riscaldamento scuola primaria San Felice: proseguono i lavori, guasto non ancora riparato

SAN FELICE – Continuano, alla scuola primaria “Muratori” di San Felice, i lavori volti alla riparazione del guasto all’impianto di riscaldamento, che hanno costretto l’Amministrazione comunale a fornire alle classi della scuola primaria delle stufette elettriche come soluzione temporanea per ovviare al problema del freddo nelle aule. La situazione si protrae ormai da circa una settimana, ma ancora non ci sono previsioni sul periodo di tempo necessario alla risoluzione del problema. Sembrerebbe, invece, risolto, per il momento, il problema del sovraccarico all’impianto elettrico generato, inizialmente, dal collegamento delle stufette fornite alle aule.

