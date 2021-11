San Felice, contributi per la riduzione delle rette delle scuole dell’infanzia

SAN FELICE SUL PANARO – Un bando per l’assegnazione di contributi per la riduzione delle rette di frequenza delle scuole dell’infanzia per i residenti nel Comune di San Felice su Panaro. Lo scopo dell’iniziativa è di sostenere le famiglie in difficoltà economica e a rischio di esclusione sociale che hanno figli iscritti e frequentanti le scuole dell’infanzia cittadine. Per questo motivo il Comune di San Felice sul Panaro ha deciso di assegnare dei contributi, per l’anno scolastico 2021/2022, finalizzati alla riduzione della retta di frequenza. Possono accedere al beneficio i nuclei familiari residenti nel territorio comunale da almeno 12 mesi continuativi. Le domande vanno presentate entro il 18 dicembre 2021.

“In questo modo – spiega l’assessora ai Servizi Sociali, Elisabetta Malagoli – intendiamo dare un aiuto concreto alle famiglie sanfeliciane in difficoltà. Come Amministrazione comunale cerchiamo di mettere in campo, per quanto ci è possibile, tutti gli strumenti per sostenere chi ha bisogno”.

Per maggiori informazioni sul bando consultare il sito internet del Comune ( www.comunesanfelice.net ).

