San Felice, Giulia Orlandini subentra a Giulia Gambuzzi in Consiglio comunale

SAN FELICE SUL PANARO – Cambio della guardia nel Consiglio comunale di San Felice sul Panaro per il gruppo “Insieme per San Felice”. Giulia Orlandini, impiegata nel settore biomedicale, subentra a Giulia Gambuzzi, dottoressa agronoma e libera professionista, che si è dimessa per motivi professionali lo scorso 16 novembre. La surroga della consigliera dimissionaria è avvenuta nel Consiglio comunale dello scorso 26 novembre. L’Amministrazione comunale ringrazia Giulia Gambuzzi per l’impegno profuso per la comunità e porge un caloroso benvenuto a Giulia Orlandini, augurandole buon lavoro.

