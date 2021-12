Agevolazioni per chi ha meno di 36 anni e vuole acquistare la prima casa.

Ci sono agevolazioni per chi ha meno di 36 anni e vuole acquistare la prima casa.

Lo ricorda la Cisl Emilia Centrale citando il decreto “Sostegni bis”, che ha ampliato la platea dei potenziali beneficiari.

«Questa misura va esattamente nella direzione da noi auspicata di aiutare le famiglie e i giovani – dichiara Andrea Sirianni, componente della segreteria Cisl Emilia Centrale con delega alle politiche abitative e sociali – L’obiettivo è favorire il raggiungimento dell’autonomia abitativa, requisito essenziale per la stabilità familiare. La casa, bene primario, è fondamentale per una maggiore sicurezza e coesione sociale nei nostri territori».

L’agevolazione spetta per tutti gli atti stipulati tra il 26 maggio 2021 e il 30 giugno 2022.

Tra i requisiti essenziali per avere diritto alle agevolazioni c’è l’Isee non superiore a 40 mila euro. I richiedenti non devono aver ancora compiuto 36 anni di età nell’anno della stipula dell’atto di acquisto.

«La norma prevede alcuni benefici – spiega Franco Saracino, responsabile del Caf Cisl Emilia Centrale – Per le compravendite non soggette a Iva, c’è l’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale. Per gli acquisti soggetti a Iva, oltre all’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale, c’è il riconoscimento di un credito d’imposta di ammontare pari all’Iva corrisposta al venditore. È prevista, inoltre, l’esenzione dall’imposta sostitutiva per i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo».

Per avere diritto alle agevolazioni è necessario essere in possesso dei requisiti per le agevolazioni ordinarie per l’acquisto della prima casa e dell’Isee ordinario con i redditi di due anni prima rispetto all’anno di stipula dell’atto; in caso di variazioni significative della situazione lavorativa, economica o patrimoniale dei componenti del nucleo familiare, serve l’Isee corrente.

Le agevolazioni non sono ammesse per l’acquisto di una casa appartenente alle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 ((castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici).

Gli uffici Caf Cisl Emilia Centrale di Modena e provincia sono a disposizione per informazioni, consulenze e assistenza nella predisposizione dell’Isee.

