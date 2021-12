Mirandola, è scomparsa all’età di 56 anni la soprano Paola Occhi

MIRANDOLA – Dopo una lunga malattia, si è spenta nella giornata di martedì 21 dicembre, all’età di soli 56 anni, la soprano mirandolese Paola Occhi. In seguito all’ultimo ricovero in ospedale – scrive “Il Resto del Carlino” – era rientrata a casa e tra i suoi progetti per il futuro c’era quello di recarsi a Lourdes come accompagnatrice. I funerali di Paola Occhi, che nel 2016 aveva aperto una scuola di musica a San Possidonio e aveva fondato la Nazionale Cantanti Lirici (di cui era diventata anche presidentessa), si svolgeranno nella mattinata di domani, giovedì 23 dicembre, al Duomo di Mirandola.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017