Ottimizzare energia, costi e consumi con i miniappartamenti sostenibili “Mini Nzeb”

MODENA- Da oggi sul mercato immobiliare c’è una soluzione abitativa ideale per le famiglie con un solo nucleo e per i lavoratori sempre in viaggio.

Questa novità, nata da un’idea di Ecovillaggio Montale, porta il nome di Mini Nzeb: si tratta di miniappartamenti a basso impatto ambientale caratterizzati per un elevato comfort abitativo, energia quasi zero e zero inquinamento.

Il loro successo arriva inaspettato già nell’ ottobre 2019 con la vendita sulla carta di tutti e 15 gli alloggi: due anni prima di quella che sarebbe diventata la data di consegna (ottobre 2021).

Chi ha scelto di acquistare i Mini nzeb sono essenzialmente famiglie mononucleari (single o coppie) ma anche lavoratori fuori sede che hanno trovato questa “soluzione” ideale per ricaricare “le proprie batterie” nel confort di una casa che offre spazi interni e terrazzi adeguati e senza sentirsi soli.

Socialità infatti è un’altra parola chiave per descrivere i Mini nzeb grazie all’attiguo Centro servizi in corso di realizzazione nel cuore di piazza Pavarotti a Modena, che porta ulteriore sviluppo all’ecoquartiere all’insegna dei principi della bio ed ecosostenibilità.

La piazza intitolata al tenore di fama mondiale, sarà lo spazio delle relazioni sociali e del benessere grazie alle attività di cui si comporrà lo stesso Centro servizi: il bio- market, l’ecobistrò, il ristorante “delle persone” e la palestra, per garantire ai residenti e a tutti i clienti anche esterni a Ecovillaggio, di condurre uno stile di vita in piena armonia con la natura e le altre persone.

“Siamo riusciti a lavorare in efficienza e a mantenere un prezzo competitivo per i MINI NZEB” – spiega Silvia Pini ideatrice e imprenditrice di Ecovillaggio Montale- Di solito il piccolo appartamento costa poco meno del grande perchè ha delle dotazioni minime che non sono spalmate su superfici significative. Attrezzare in un Mini Nzeb una cucina, un bagno o un terrazzo risulta molto costoso e mantenere prezzi contenuti con i requisiti previsti dagli NZEB (acronimo di nearly Zero Energy Building Edifici ad Energia Quasi Zero) è un lavoro di altissima precisione. Possiamo definirlo un esercizio di edilizia e organizzazione aziendale, perdere il controllo dei costi di filiera è un rischio costante per l’imprenditore”.

Chi ha investito nell’acquisto dei MINI NZEB ha compiuto una scelta di sostenibilità a 360 gradi, dove la parola d’ordine è “ottimizzare” energia, costi e consumi utilizzando una filiera di produzione sostenibile.

Grazie a tecnologie di efficientamento energetico sempre più sofisticate e all’uso rafforzato di risorse rinnovabili, quali il fotovoltaico, è possibile risparmiare sull’energia che si utilizza quotidianamente per soddisfare il fabbisogno di climatizzazione.

Per fare un esempio pratico, una famiglia che vive in un attico della nuova palazzina di Ecovillaggio, 2 camere e 2 bagni con soffitti di 4 metri, per climatizzarlo in estate e inverno e per usufruire dell’acqua calda sanitaria spenderà una somma compresa tra i 50 e i 70 euro all’anno.

Nei MINI NZEB (con dotazione di fotovoltaico non potenziata) per gli stessi servizi il costo sarà poco più alto: tra i 70 e gli 80 euro all’anno. Per l’intero nuovo condominio (Don Carlo) che ospita 15 alloggi, il costo complessivo sarà di circa 1700

euro in un anno, nettamente inferiore se confrontato a un condominio di pari dimensioni energivoro.

Il 2022 porterà in Ecovillaggio altre novità connesse al benessere delle persone e in particolare al rapporto uomo e natura che rimane al centro della progettazione. La più attesa è il Giardino Del Ben Essere riassunto delle proprietà di adattamento e contrasto ai cambiamenti climatici, di disinquinamento e di cromoterapia tipici di tutto l’impianto a verde dell’Ecoquartiere.

In questi spazi si potrà fare attività all’aperto tutto l’anno, a contatto con la natura, godendo dei suoi molteplici benefici.

Per concludere i MINI NZEB così come Ecovillaggio racchiudono i principi della bio ed ecosostenibilità, coniugando ai minimi consumi energetici il massimo comfort dentro e fuori casa.