Panettoni per i bambini ricoverati in Degenza Pediatrica

MODENA – Assistenza Privata Modena ha donato panettoni per i bambini ricoverati nella Degenza Pediatrica del Policlinico di Modena. Ad accogliere i donatori, il prof. Lorenzo Iughetti, direttore del Dipartimento Materno – Infantile e la dottoressa Monica Cellini, Referente dell’Oncoematologia Pediatrica. L’Assistenza Privata Modena era rappresentata da Fabio Pala, Raffaele Diomaiuta e Paola Diomaiuta.

“Per noi è una consolidata e gradita consuetudine – hanno commentato il prof. Iughetti e la dottoressa Cellini – ricevere durante le feste la solidarietà di privati e associazioni per i nostri bambini. Una consuetudine, però, che non è mai da dare per scontata soprattutto in tempi difficili come questi. Per un bambino o una bambina, il ricovero in ospedale è sempre un’esperienza difficile, a prescindere dalla patologia. Quando questo ricovero avviene a Natale, ovviamente, l’esperienza è ancora più triste perché sradica il bambino dai suoi affetti. Questo è vero sempre, ma lo è ancora di più in un contesto come quello attuale dove le visite ai ricoverati sono forzatamente contingentate. Per questo motivo ogni gesto di vicinanza è importante: un dolce tradizionale o un giocattolo, aiutano i nostri ricoverati a sentirsi meno soli. Grazie quindi ad Assistenza privata per la sensibilità”.

“Assistenza Privata Modena – ha spiegato la coordinatrice Paola Diomaiuta – è la prima rete d’assistenza domiciliare infermieristica e oss nata e ubicata a Modena. La nostra è una cooperativa nuova, composta di professionisti ed operatori socio-sanitari seri e qualificati, reperibili 24 ore su 24 per risolvere ogni tipo di esigenza socio-sanitaria. La nostra cooperativa ha voluto in questo delicato momento di circolazione del virus, e con tutti gli accorgimenti del caso, esternare la vicinanza e solidarietà a tutti quelli stanno attraversando un momento di difficolta, incontrando il personale e attraverso loro, donando i Panettoni ai piccoli guerrieri costretti a rimanere nell’ambiente ospedaliero: un piccolo gesto per donare serenità ai bambini del reparto oncologico pediatrico e pediatria del Policlinico di Modena”.