Per San Silvestro l’Abbazia di Nonantola apre le porte alle celebrazioni solenni

Venerdì 31 dicembre 2021 sarà grande festa per tutta l’arcidiocesi: oltre alla festa legata al termine dell’anno civile, Nonantola celebra la solennità del suo patrono, san Silvestro I papa, le cui spoglie sono custodite nella basilica abbaziale, a cui è dedicata.

L’appuntamento, tanto atteso dai nonantolani e dall’intera Diocesi, vedrà la partecipazione di mons. Erio Castellucci, Arcivescovo Abate di Modena-Nonantola e Vescovo di Carpi.

Le celebrazioni solenni avranno luogo in basilica:

alle ore 17.00 : Secondi Vespri solenni capitolari.

: Secondi Vespri solenni capitolari. alle ore 17.30: solenne concelebrazione eucaristica presieduta da mons. Erio Castellucci con la presenza delle autorità del paese.

Durante la processione d’ingresso della Santa Messa, il Priore recherà il braccio del Santo Papa Silvestro (reliquiario che fa parte del Tesoro Abbaziale, realizzato nel 1372 dall’orafo bolognese Giuliano da Bologna e custodito per tutto l’anno presso il Museo Benedettino e Diocesano di Nonantola) col quale, all’inizio della celebrazione, mons. Arcivescovo Abate impartirà la benedizione sul paese di Nonantola e sull’intera arcidiocesi. L’offertorio sarà animato dai figuranti del Palio dell’Abate, antico popolo della Partecipanza Agraria, in vesti d’epoca medievale. Oltre alle offerte per il banchetto eucaristico, saranno donati a mons. Arcivescovo Abate i prodotti della terra della Partecipanza. Questo dono ricorda una tradizione molto antica secondo la quale, il 31 dicembre di ciascun anno, il popolo della Partecipanza rendeva grazie all’Abate per la concessione delle terre, il cui laudemio era fissato in un grasso vitello e in alcuni doppieri di cera nuova.

L’ultima parte della celebrazione vedrà il canto del Te Deum, inno di ringraziamento che tutta l’arcidiocesi riunita a Nonantola eleva come ringraziamento al Padre per i doni ricevuti durante tutto il corso dell’anno. Alla ricorrenza prenderanno parte tutte le principali autorità del paese ed i Decorati Pontifici.

Il giorno successivo, sabato 1° gennaio 2021, il Museo Benedettino e Diocesano d’Arte Sacra sarà aperto straordinariamente alle visite dalle 14.30 alle 18. Sarà un modo per cominciare l’anno nuovo sotto il segno della cultura e della bellezza. Sarà possibile visitare il Sacro Tesoro dell’Abbazia, i codici miniati e le preziose pergamene di imperatori e papi dal medioevo all’epoca moderna, insieme ad altri dipinti provenienti dall’abbazia e da altre parrocchie della diocesi. Ingresso libero senza necessità di prenotazione.

