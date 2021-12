Trasporti, uscite, sport: ecco quando serve il Super Green Pass o basta il Green Pass base da tampone. Il Super Green Pass, o Green Pass rafforzato, è VALIDO per coloro che sono GUARITI dal Covid e per TUTTI I VACCINATI, con una, due o tre dosi, e, dal 15 dicembre, la sua durata sarà di 9 mesi.

In attesa della 2° o 3° dose, per passare i controlli basterà mostrare il codice QRCODE del Green Pass attualmente in nostro possesso, come fatto finora. Sarà l’app Verifica C19 a riconoscerne la validità.

Effettuata la 2° o 3° dose sarà necessario scaricare la certificazione attraverso il codice AUTHCODE ricevuto tramite e-mail o messaggio.