Viene investito da furgoncino: ciclista di Cavezzo ferito a Concordia. È avvenuto l’altro giorno in via Codebelli, dove la vittima – un uomo di 65 anni di Cavezzo, iniziali G.M. – stava transitando con la sua bicicletta. Gli è finito addosso, per cause da accertare, il furgoncino guidato da un quarantenne del posto.

Il ciclista è rovinato a terra rimediando una gamba ferita e un trauma cranico. È stato trasportato a Baggiovara in ambulanza.

